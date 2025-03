Trump eliminiert US-Auslandssender

Washington. US-Präsident Donald Trump hat am Sonnabend Hunderte Mitarbeiter von US-Auslandssendern beurlaubt. Reporter und andere Angestellte von Sendern wie Voice of America, Radio Free Asia und Radio Free Europe erhielten zum Wochenende eine E-Mail, wonach sie keinen Zutritt mehr zu ihren Büros erhalten und Presseausweise, Diensttelefone und andere Ausrüstung abgeben müssen. In einem Dekret vom Freitag hatte Trump drastische Kürzungen bei der zuständigen Behörde USAGM angeordnet. Das Weiße Haus erklärte, der Kahlschlag würde sicherstellen, dass »die Steuerzahler nicht länger für radikale Propaganda aufkommen müssen«. (AFP/jW)