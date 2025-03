Bild: Porsche-Clan prüft Verkauf von VW-Aktien

Stuttgart. Die VW-Eigentümerfamilien Porsche und Piëch denken einem Bericht von Bild vom Sonnabend abend zufolge über einen Teilverkauf ihrer VW-Aktien nach. Bislang kontrolliert der Familienclan über seine Beteiligungsgesellschaft Porsche SE mehr als 53 Prozent von VW. In berechneten Szenarien solle der Anteil an den Stammaktien mal auf 50, mal auf 45 Prozent reduziert worden sein, so das Springer-Blatt. Externe Berater und angestellte Manager hätten demnach zu einem Mini-Exit geraten. »Wir behalten auch dann die Kontrolle über VW«, zitierte Bild ein ungenanntes Familienmitglied. (Reuters/jW)