Ukrainischer Faschist erschossen

Kiew. Der ukrainische Ultranationalist Demjan Ganul ist am Freitag in Odessa im Süden der Ukraine auf offener Straße erschossen worden. Ein 46jähriger Armeedeserteur wurde als Tatverdächtiger festgenommen. Im Mai 2014 war Ganul an dem Massaker im Gewerkschaftshaus von Odessa beteiligt, bei dem mehr als 40 Menschen starben. Ganul war zuletzt für Gewalt an Gegnern der Mobilmachung in der Ukraine aufgefallen. (AFP/jW)