Burkina Fasos Regierung dementiert Massaker

Ouagadougou. Burkina Fasos Militärregierung hat Vorwürfe einer Beteiligung ihrer Streitkräfte an einem Angriff auf Zivilisten zurückgewiesen. Die in sozialen Medien kursierenden Videos seien falsch und irreführend, hieß es in einer Stellungnahme der Regierung vom späten Sonnabend. Zuvor hatte die Organisation Human Rights Watch (HRW) mit der Regierung verbündeten Milizen vorgeworfen, rund um die Stadt Solenzo schwere Gewaltverbrechen an der Volksgruppe der Fulani verübt und Dutzende Menschen getötet zu haben. (dpa/jW)