Nur wenige Menschen in Organspenderegister

Berlin. Ein Jahr nach dem Start des Organspenderegisters sind dort erst 274.250 Menschen verzeichnet. Das berichtete die Ärztezeitung am Sonntag unter Berufung auf Angaben des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), welches das Register betreibt. Das Register war am 18. März 2024 nach Verzögerungen gestartet. Für den Eintrag müssen die Menschen jeweils selbst aktiv werden. In Deutschland stehen laut der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) mehr als 8.200 Menschen auf den Wartelisten für ein Organ, im vergangenen Jahr spendeten 953 Menschen nach ihrem Tod Organe für die Transplantation. (AFP/jW)