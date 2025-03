DR Kongo: Regierung zu Gesprächen mit Miliz bereit

Kinshasa. Die Demokratische Republik (DR) Kongo wird am Dienstag eine Delegation nach Angola entsenden, um Gespräche zur Beilegung eines eskalierenden Konflikts mit den von Ruanda unterstützten Milizen im Osten des Landes zu führen. Das teilte das Präsidialamt am Sonntag mit. Angola hatte vergangene Woche erklärt, dass direkte Friedensgespräche zwischen dem Kongo und der »M 23«-Miliz am 18. März in der angolanischen Hauptstadt Luanda beginnen würden. Kongos Präsident Félix Tshisekedi hatte direkte Gespräche mit der »M 23« zuvor ausgeschlossen. (Reuters/jW)