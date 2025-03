Ukraine-Krieg: Trump schwächt Sondergesandten

Washington. US-Präsident Donald Trump hat seinem Sondergesandten Keith Kellogg die Zuständigkeit für Russland entzogen. Der Exgeneral ist in den laufenden Gesprächen über eine Waffenruhe im Ukraine-Krieg nur noch für die Ukraine zuständig, wie Trump am Sonnabend verkündete. US-Medienberichten zufolge hatte Russland Kellogg als zu ukrainefreundlich abgelehnt. Die Außenminister der USA und Russlands hatten am Sonnabend in einem Telefonat über die »nächsten Schritte« zur Beendigung des Ukraine-Kriegs beraten, wie das US-Außenministerium mitteilte. Am selben Tag berieten Kriegsbefürworter unter der Leitung des britischen Premierministers Keir Starmer. Die Teilnehmer des virtuellen Gipfels hätten sich darauf verständigt, »kollektiven Druck« auf Russland auszuüben, um Moskau zur Annahme des Plans zu bewegen, sagte Starmer nach der Videokonferenz. (AFP/jW)