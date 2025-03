Škoda will weiterhin in Indien E-Autos bauen

Neu-Delhi. Die VW-Tochter Škoda Auto plant in Indien trotz einer milliardenschweren Steuernachforderung die Produktion von E-Fahrzeugen. Das Unternehmen wolle »ein Joint Venture gründen, um in Indien noch stärker zu sein«, sagte Škoda-Chef Klaus Zellmer am Freitag. Sollte die Suche nach einem lokalen Partner scheitern, werde der tschechische Autobauer selbst Geld in die Hand nehmen und in dem Land investieren. Škoda leitet seit 2018 die Indien-Strategie von Volkswagen. Auf dem Subkontinent sieht sich der Konzern einer Steuerforderung von 1,4 Milliarden US-Dollar gegenüber. (Reuters/jW)