Potsdam: Filmabend mit Rosa und Clara

Potsdam. Anlässlich des Frauenkampftags erinnert die SDAJ an diesem Freitag an die beiden Sozialistinnen Rosa Luxemburg und Clara Zetkin und lädt zu einer Veranstaltung in Potsdam ein. Im Heidehaus Babelsberg wird zunächst ab 19 Uhr der Film »Rosa und Clara« gezeigt, im Anschluss wollen sich die Veranstalter im Kontext der aktuellen Aufrüstung und Militarisierung der Gesellschaft über das Wirken der beiden Kriegsgegnerinnen austauschen. (jW)