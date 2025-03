Anlaufstelle gegen Hass im Netz

Brüssel. Im Kampf gegen unerlaubte Inhalte in sozialen Medien bauen über 1.500 Nutzerinnen und Nutzer in der EU auf das sogenannte Appeals Centre Europe. Die Zahl der gemeldeten Streitfälle sei seit dem Start im November jeden Monat gewachsen, teilte die Beschwerdestelle am Dienstag mit. Nutzer können sich an das Zentrum wenden, wenn sie auf Facebook, Tik Tok oder Youtube unzufrieden damit sind, wie Plattformbetreiber mit strittigen Inhalten umgehen – etwa wenn Hassrede nicht gelöscht wird. Die meisten Meldungen gab es auf Facebook, 77 der bisher 141 Entscheidungen fielen zugunsten der Beschwerdesteller aus. (dpa/jW)