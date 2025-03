Manager der Deutschen Bank sahnen ab

Frankfurt am Main. Die Topmanager der Deutschen Bank haben im vergangenen Jahr trotz eines Gewinnrückgangs mehr Gehalt bekommen als 2023. Wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht der Bank in Frankfurt am Main hervorgeht, kommen die zehn Vorstände insgesamt auf 68,1 Millionen Euro – nach 58,3 Millionen Euro im Vorjahr. Die höchste Vergütung erhielt Vorstandschef Christian Sewing mit 9,75 Millionen Euro. Der Nettogewinn der Bank brach 2024 um 36 Prozent ein und lag bei 2,7 Milliarden Euro. (AFP/jW)