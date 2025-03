Trump lässt Forscher kündigen

Washington. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump setzt die enormen Kürzungen in Behörden bei den renommierten Wissenschaftseinrichtungen NOAA und NASA fort. Eine »phasenweise Herangehensweise an eine Reduktion der Belegschaft« beginne, teilte die US-Raumfahrtbehörde am Mittwoch (Ortszeit) mit. Bei der Wetter- und Ozeanographiebehörde NOAA sollen US-Medienberichten zufolge nach vorherigen Kürzungen noch einmal bis zu 1.000 Jobs gestrichen werden. (dpa/jW)