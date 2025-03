Gewinneinbruch bei VW; Škoda weiter im Plus

Wolfsburg/Prag. Rabatte für E-Autos, die Markteinführung neuer Modelle und ein Abfindungsprogramm in der Verwaltung belasten den Gewinn der Kernmarke VW des Volkswagen-Konzerns. Der Wolfsburger Konzern verdiente mit VW 2024 gut ein Viertel weniger als vor Jahresfrist, obwohl mehr Autos ausgeliefert wurden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der tschechische Autobauer Škoda hingegen hat seinen Gewinn um fast ein Drittel steigern können und ist weiter Vorzeigemarke des VW-Konzerns im Massensegment. Der Betriebsgewinn lag 2024 bei 2,3 Milliarden Euro, ein Plus von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. (Reuter/dpa/jW)