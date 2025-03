Northvolt in Schweden insolvent

Stockholm. Der schwedische Batteriehersteller Northvolt hat in seinem Heimatland Insolvenz angemeldet. »Das Unternehmen war nicht in der Lage, die notwendigen finanziellen Voraussetzungen für eine Fortführung des Geschäfts in seiner jetzigen Form zu schaffen«, teilte Northvolt am Mittwoch mit. Ein vom Gericht bestellter Treuhänder werde die Auflösung des wichtigsten europäischen Anbieters von Elektroautobatterien überwachen. Die Deutschland- und die Nordamerika-Tochter hätten allerdings keinen Insolvenzantrag gestellt. Über deren Zukunft entschieden Sachwalter und Gläubiger. (Reuters/jW)