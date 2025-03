Libanon: Verhandlungen mit Israel

Nakura. Vertreter aus Israel, den USA, Frankreich und dem Libanon haben sich nach Angaben Israels am Dienstag in der libanesischen Stadt Nakura getroffen, um über mehrere Streitthemen wie ihre Landgrenze zu sprechen. Zudem soll es um die Präsenz der israelischen Armee auf libanesischem Territorium gehen. Entgegen der Vereinbarungen des Waffenstillstandsabkommens ist das israelische Militär noch an fünf Orten im Libanon stationiert. Ebenfalls Thema seien von Israel festgenommene Libanesen, wie das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mitteilte. (dpa/jW)