Pakistanische Armee befreit Geiseln

Islamabad. Pakistanische Streitkräfte haben 190 Passagiere aus einem von Separatisten gekaperten Zug in Belutschistan befreit, doch der Einsatz dauere noch an. Das teilten Sicherheitskreise am Mittwoch mit. Die Balochistan Liberation Army (BLA) hatte am Dienstag nach eigenen Angaben 214 Passagiere als Geiseln genommen. Die Streitkräfte vermeldeten mehr als 450. Die BLA forderte die Freilassung von Gefangenen und Aktivisten innerhalb von 48 Stunden und drohte mit der Tötung von Geiseln, sollte nicht auf ihre Forderungen eingegangen werden. Die BLA will die Unabhängigkeit für die rohstoffreiche Provinz Belutschistan. (Reuters/jW)