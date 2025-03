Handwerksverband: 125.000 offene Stellen

München. Deutschlands Handwerk fehlt immer noch eine sechsstellige Zahl an Fachkräften. Ende Dezember waren bei den Arbeitsagenturen 125.500 offene Stellen im Handwerk gemeldet, so eine Sprecherin des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) am Mittwoch. Tatsächlich liegt der Bedarf an Fachkräften nach ZDH-Schätzung bei deutlich über 200.000, da nicht alle Betriebe ihre offenen Stellen an die Bundesagentur melden. Außerdem stehen in den kommenden fünf Jahren laut ZDH bei rund 125.000 dieser Betriebe – also mehr als zehn Prozent – der Generationswechsel mit der Übergabe an den nächsten Betriebsinhaber an. Insgesamt waren im Handwerk im Jahr 2023 rund 5,6 Millionen Menschen beschäftigt, die Zahlen für 2024 gibt es noch nicht. (dpa/jW)