RWE will an Total grünen Wasserstoff liefern

Essen. Der Energiekonzern RWE will dem französischen Energiekonzern Total ab 2030 jährlich Zehntausende Tonnen grünen Wasserstoff liefern. Die beiden Unternehmen unterzeichneten am Mittwoch einen Vertrag über die Lieferung von 30.000 Tonnen pro Jahr von 2030 bis 2044. Es handelt sich demnach um die bislang »größte Menge an klimaneutralem Wasserstoff« aus einer Elektrolyseanlage in Deutschland, deren Abnahme vertraglich vereinbart wurde, hieß es. Das Werk im niedersächsischen Lingen soll laut RWE bis 2027 in Betrieb gehen. Die Total-Energies-Raffinerie in Leuna in Sachsen-Anhalt soll den Rohstoff über eine 600 Kilometer lange Pipeline erhalten. (AFP/jW)