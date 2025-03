Union und SPD starten Koalitionsverhandlungen

Berlin. CDU, CSU und SPD wollen mit 16 Arbeitsgruppen an diesem Donnerstag in der CDU-Zentrale in ihre vertieften Verhandlungen über eine künftige Koalition starten. Die drei Parteien legten die Besetzung der Fach-AGs fest, denen jeweils 16 Personen angehören – sieben von der SPD, sechs von der CDU und drei von der CSU. Damit sollen insgesamt 256 Politikerinnen und Politiker aus Bund, Ländern und dem EU-Parlament über die Inhalte eines Regierungsprogramms beraten. Dies soll zehn Tage dauern. Grundlage soll das Sondierungspapier von Union und SPD sein. Zahlreiche Fragen seien aber noch zu klären. (dpa/jW)