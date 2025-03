Saarstahl will 90 Millionen Euro kürzen

Völklingen. Der Vorstand des kriselnden Konzerns Saarstahl will seinen 6.500 Beschäftigten in den kommenden drei Jahren Kürzungen von 90 Millionen Euro aufbürden. Das gab Saarstahl laut Saarländischem Rundfunk auf einer Betriebsversammlung am Mittwoch bekannt. Demnach würden beim Personal in diesem Jahr 40, im kommenden Jahr 30 und 2027 20 Millionen Euro gespart. Ferner seien betriebsbedingte Kündigungen und Werksschließungen nicht ausgeschlossen worden. Schon im vergangenen Jahr hatten die Beschäftigten auf ihre tarifliche Lohnerhöhung verzichtet und Kurzarbeit zugestimmt, so dass das Unternehmen 40 Millionen zusammenstreichen konnte. (jW)