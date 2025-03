Gespräche zu Irans Atomprogramm geplant

Beijing. Angesichts der wachsenden Spannungen um das iranische Atomprogramm kommen China, Russland und Vertreter der iranischen Regierung an diesem Freitag zu Gesprächen zusammen. Bei dem Treffen in Beijing gehe es um die »iranische Atomfrage und Themen von gemeinsamem Interesse«, sagte Chinas Außenamtssprecherin Mao Ning. Zuletzt hatte sich der Streit um Irans Atomprogramm wieder zugespitzt. In seiner ersten Amtszeit war US-Präsident Donald Trump 2018 einseitig aus dem Wiener Atompakt ausgestiegen, der Irans Nuklearprogramm einschränken und im Gegenzug Sanktionen aufheben sollte. (dpa/jW)