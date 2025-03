Bosnien: Haftbefehl gegen Präsident von Teilrepublik

Sarajevo. Der Konflikt zwischen dem Präsidenten der Republika Srpska, Milorad Dodik, und zentralstaatlichen Organen von Bosnien und Herzegowina schaukelt sich weiter hoch: Die Staatsanwaltschaft in Sarajevo ordnete am Mittwoch dessen Festnahme an. Dodik hatte kürzlich für die in Bosnien liegende überwiegend von Serben bewohnte Teilrepublik einseitig die Zuständigkeit von Justiz und Polizei des kroatisch-muslimisch geprägten Zentralstaates beendet. Der Vorstoß Dodiks war eine Reaktion auf ein Gerichtsurteil gegen ihn wegen Missachtung des Hohen Repräsentanten, dem CSU-Politiker Christian Schmidt. Am Dienstag hatte die EU zusätzliche Militärverbände entsandt. Soldaten, Fahrzeuge und Helikopter sollen die 1.100 bereits dort stationierten Soldaten – darunter 50 der Bundeswehr – verstärken. (AFP/jW)