Weimar: Stolpersteine beschädigt

Weimar. Nachdem Unbekannte Stolpersteine in Weimar mit graublauer Sprühfarbe verunstaltet haben, ermittelt die Polizei wegen politisch motivierter Sachbeschädigung. Betroffen seien neun Stolpersteine in der Innenstadt, sagte ein Polizeisprecher am Wochenende. Gemeldet worden sei der Schaden am Freitag. Immer wieder werden solche Erinnerungen zum Gedenken an die Opfer der Nazis beschädigt. Bereits im Februar waren in Weimar mehrere Steine beschmutzt worden. In der Nähe der Stadt liegt das ehemalige Konzentrationslager Buchenwald. (dpa/jW)