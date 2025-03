Rassistische Attacke in NRW

Herne. Eine Mutter ist am Montag mit ihrem zwei Monate alten Baby auf dem Arm in einem Park im nordrhein-westfälischen Herne hinterrücks von einem Unbekannten rassistisch attackiert worden. Der Mann trat die Frau, sie stürzte mit ihrem Kind. Der Säugling sei mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen und zur Überwachung in eine Kinderklinik gebracht worden, berichtete die Polizei. Die 28 Jahre alte Mutter hatte ihr Kind gerade aus dem Wagen genommen, als ein Radfahrer sie plötzlich von hinten gegen den Oberkörper trat. Dabei habe sich der Mann rassistisch geäußert, so die Polizei. Der Angreifer flüchtete vom Tatort. Der Staatsschutz ermittelt. (dpa/jW)