Duterte von Philippinen nach Den Haag überstellt

Manila. Der ehemalige philippinische Staatspräsident Rodrigo Duterte ist nach einem Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) am Dienstag nach Den Haag gebracht worden. Duterte war einige Stunden zuvor am Flughafen Manila von der philippinischen Polizei festgenommen worden. Dem Expräsidenten, der von 2016 bis 2022 an der Macht war, werden Verbrechen gegen die Menschheit bei der von ihm forcierten Bekämpfung der Drogenkriminalität vorgeworfen. Der 79 Jahre alte Duterte bestreitet die Vorwürfe. (dpa/Reuters/jW)