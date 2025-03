Polen: Militärtraining für Zivilisten geplant

Warschau. Um die Reserven in der Armee zu erhöhen, will Polen ab 2027 jährlich 100.000 Zivilisten ein freiwilliges Militärtraining anbieten. Dies teilte Ministerpräsident Donald Tusk am Dienstag mit. Das Programm richtet sich an Männer und Frauen im Alter von 18 bis 60 Jahren. Die Freiwilligen sollen den Plänen zufolge zunächst eine einmonatige Grundausbildung absolvieren. Bereits am Freitag hatte der Regierungschef ein neues Militärtraining angekündigt, mit dem jeder erwachsene Mann im Land für den Kriegsfall ausgebildet werden soll. Ziel sei es, für »mögliche Bedrohungen« gewappnet zu sein. (AFP/jW)