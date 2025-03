Pakistan: Separatisten nehmen Geiseln

Quetta. Bewaffnete Kämpfer haben in der pakistanischen Provinz Belutschistan am Dienstag nach Behördenangaben mehr als 450 Zugpassagiere als Geiseln genommen. »Unter den Fahrgästen sind Frauen und Kinder«, sagte ein Behördensprecher in der Provinzhauptstadt Quetta gegenüber AFP. Die Separatistenbewegung Befreiungsarmee von Belutschistan (BLA) bekannte sich zu der Geiselnahme in dem abgelegenen Bezirk Sibi. Die BLA ist die aktivste bewaffnete Separatistenbewegung in der rohstoffreichen Region. Belutschistan liegt im Südwesten Pakistans an der Grenze zu Afghanistan und dem Iran und ist die ärmste Provinz des Landes. Dort kämpfen seit Jahrzehnten Separatistengruppen gegen staatliche Einsatzkräfte. (AFP/jW)