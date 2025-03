IGM: »Sondervermögen« soll Industrie stärken

Frankfurt am Main. Die IG Metall forderte SPD und Union am Dienstag auf, das geplante milliardenschwere »Sondervermögen« für Infrastruktur gezielt zur Stärkung des Industriestandorts Deutschland zu nutzen. »Es muss vor allem um bestehende und neue Infrastruktur, um Brücken und Ladesäulen gehen, um den Ausbau der Stromnetze und einen wettbewerbsfähigen Industriestrompreis«, so der zweite Vorsitzende Jürgen Kerner. Mit einem Aktionstag am kommenden Sonnabend in mehreren Städten will die IG Metall außerdem Druck auf die anstehenden Koalitionsverhandlungen nach der Bundestagswahl machen. (dpa/jW)