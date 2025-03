Deutliche Erhöhung bei Bauzinsen

Frankfurt am Main. Das geplante Milliardenschuldenpaket von Union und SPD verteuert die Eigenheimfinanzierung, wie dpa am Dienstag meldete. Jetzt seien nach Angaben der Frankfurter FMH-Finanzberatung für Immobilienkredite mit zehn Jahren Laufzeit Zinsen von rund 3,6 Prozent fällig – statt 3,4 Prozent eine Woche zuvor. Die Groko-Pläne, die Schuldenbremse für Rüstung zu lockern und ein »Sondervermögen« von 500 Milliarden Euro für Infrastruktur zu schaffen, hätten Turbulenzen an den Anleihenmärkten ausgelöst. (dpa/jW)