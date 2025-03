Mehr Abschiebeflüge mit Minderjährigen

Düsseldorf. Die Zahl der Abschiebeflüge mit Minderjährigen an Bord hat in Nordrhein-Westfalen seit 2020 stark zugenommen. Bis Ende November 2024 weist eine Statistik des zuständigen NRW-Ministeriums seitdem einen stetigen Anstieg um insgesamt 73 Prozent auf 726 Flüge aus, wie dpa am Dienstag berichtete. Die Statistik enthalte Flugabschiebungen in die jeweiligen Herkunftsländer und Überstellungen in den für das Asylverfahren zuständigen EU-Mitgliedstaat, antwortete das Ministerium auf eine Anfrage der SPD-Opposition. (dpa/jW)