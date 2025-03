Razzien nach Angriffen auf Fußballfans

Berlin. Rund fünf Monate nach Angriffen auf einen mit Fußballfans besetzten Sonderzug und darauf folgenden gewalttätigen Auseinandersetzungen in Brandenburg hat es Durchsuchungen gegeben. Bundespolizisten durchsuchten am Dienstag die Wohnungen von 31 Tatverdächtigen in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen, wie die Bundespolizeidirektion Berlin und die Staatsanwaltschaft im brandenburgischen Neuruppin am Dienstag mitteilten. Insgesamt waren rund 470 Beamte im Einsatz. Ende Oktober war ein mit rund 780 Fußballanhängern besetzter Zug im Land Brandenburg von Vermummten mit Steinen und Pyrotechnik beworfen worden. In der Folge kam es zu Auseinandersetzungen. (AFP/jW)