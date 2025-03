Bundestagswahl: BSW klagt auf Neuauszählung

Berlin. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) zieht nach dem knapp verpassten Einzug in den Bundestag vor das Bundesverfassungsgericht, um eine neue Auszählung der Wählerstimmen zu erreichen. Das bestätigte eine BSW-Sprecherin am Dienstag. Der Antrag sei am selben Tag in Karlsruhe eingereicht worden, sagte sie. Im Laufe der Woche sollen weitere Klagen folgen. Das BSW hatte nach dem vorläufigen Endergebnis bei der Bundestagswahl am 23. Februar bundesweit rund 4,972 Prozent der Stimmen erhalten. Seither ergaben einzelne Nachzählungen an mehreren Orten, dass offenbar einige Stimmen falsch zugeordnet worden waren. (dpa/jW)