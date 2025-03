Gaza: Israel tötet trotz Waffenruhe

Rafah. Bei einem israelischen Luftangriff auf die Stadt Gaza sind nach Angaben der palästinensischen Zivilschutzbehörde am Dienstag vier Menschen getötet worden. Am Dienstag morgen wurde zudem eine Frau östlich von Rafah durch eine israelische Drohne getötet. Das berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA. Noch vor dem Luftangriff in Gaza-Stadt meldete die Geshundheitsbehörde 36 Todesopfer in den vergangenen 24 Stunden. Vier davon seien gerade erst getötet worden, und 32 bereits zuvor Getötete habe man erst jetzt aus den Trümmern bergen können. Seit dem Beginn der Waffenruhe wurden damit bereits deutlich über 100 Palästinenser in Gaza getötet. Angesichts der Blockade von Hilfslieferungen standen die Menschen im Norden Gazas derweil stundenlang vor einem der wenigen noch funktionierenden Feldlazarette Schlange, wie ein Bericht von Al-Dschasira zeigt. (AFP/jW)