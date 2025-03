China: Strafzölle auf US-Agrarprodukte

Beijing. Die neuen chinesischen Zölle auf landwirtschaftliche Produkte aus den USA sind am Montag in Kraft getreten. China hatte mit den Strafzöllen in Höhe von zehn bis 15 Prozentpunkten auf eine Reihe landwirtschaftlicher Produkte aus den USA auf weitere Aufschläge für chinesische Einfuhren in die USA reagiert. Für Importe aus China gilt bereits seit Anfang Februar ein Strafzoll in Höhe von zehn Prozent. Er wurde am Dienstag vergangener Woche auf 20 Prozent verdoppelt. Daraufhin verkündete China seinerseits oben benannte Strafzölle auf landwirtschaftliche Produkte aus den USA, u. a. Hühnerfleisch, Weizen, Mais und Baumwolle. (AFP/jW)