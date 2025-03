Volksbanken »überaus profitabel«

Frankfurt am Main. Die deutschen Volks- und Raiffeisenbanken haben ihren Gewinn im vergangenen Jahr gesteigert. Der Jahresüberschuss vor Steuern kletterte um 2,3 Prozent auf 9,5 Milliarden Euro, wie der Lobbyverband BVR am Montag mitteilte. Die 672 genossenschaftlichen Banken arbeiteten »überaus profitabel«, sagte Marija Kolak, Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) am Montag in Frankfurt am Main. (Reuters/jW)