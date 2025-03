Industrieproduktion im Aufwind

Wiesbaden. Die Industrieproduktion in Deutschland hat im Januar merklich zugelegt. Die Produktion im produzierenden Gewerbe stieg im Vergleich zu Dezember um zwei Prozent an, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Maßgeblich war demnach ein Anstieg um 6,4 Prozent in der Automobilindustrie. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich war die Produktion von November bis Januar auf dem Niveau der Vormonate. Ein deutliches Plus verzeichneten im Monatsvergleich auch die Nahrungsmittelindustrie mit 7,5 Prozent sowie die Maschinenwartung und -montage mit 15,6 Prozent. (AFP/jW)