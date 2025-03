Bosnien: NATO-Chef droht serbischer Entität

Sarajevo. Angesichts der politischen Spannungen in Bosnien und Herzegowina hat NATO-Generalsekretär Mark Rutte der Zentralregierung seine Unterstützung zugesichert. Das Militärbündnis werde es nicht zulassen, dass »ein Sicherheitsvakuum« entstehe, sagte Rutte am Montag in Sarajevo. Die »internationale Gemeinschaft« sei »präsent und entschlossen, ihre starke Unterstützung fortzusetzen«, versicherte er. »Wir werden nicht zulassen, dass der hart erkämpfte Frieden gefährdet wird«, drohte der Chef der westlichen Kriegsallianz nach einem Treffen mit der dreiköpfigen Präsidentschaft. Ausgangspunkt der jüngsten Auseinandersetzung war ein Gerichtsurteil gegen den Präsidenten der serbischen Republika Srpska in Bosnien. Milorad Dodik war Ende Februar wegen Missachtung des internationalen Sondergesandten Christian Schmidt zu einem Jahr Gefängnis verurteilt worden. (AFP/Reuters/jW)