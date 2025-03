Yoon in Südkorea vorerst aus Haft entlassen

Seoul. Der wegen eines Umsturzversuchs und Machtmissbrauchs angeklagte südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol ist aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, verließ Yoon am Sonnabend das Gefängnis, nachdem ein Gericht am Vortag seine Entlassung angeordnet hatte. Yoon war Mitte Januar festgenommen worden. Trotz seiner vorläufigen Entlassung muss sich der 64jährige aber in zwei Verfahren verantworten: Einerseits läuft beim Verfassungsgerichts ein Amtsenthebungsverfahren, zudem ist er in einem Strafprozess angeklagt. Sollte Yoon schuldig gesprochen werden, droht eine langjährige Haftstrafe. (dpa/jW)