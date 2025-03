DB: 200 Millionen Euro Reiseentschädigung

Berlin. Die Deutsche Bahn (DB) musste im vergangenen Jahr deutlich höhere Entschädigungen wegen Verspätungen und Zugausfällen leisten. Knapp 197 Millionen Euro zahlte die DB an betroffene Reisende aus, wie der staatseigene Konzern am Sonntag in Berlin mitteilte. Demnach waren bei den Servicecentern rund 6,9 Millionen Entschädigungsanträge eingereicht worden. Zum Vergleich: 2023 wurden laut Bahn 5,6 Millionen Anträge bearbeitet und 132,8 Millionen Euro Entschädigungen ausgezahlt. Demnach gingen 80 Prozent der Verspätungen 2024 auf die marode und überlastete Infrastruktur zurück. Mehr als jeder dritte Fernzug war unpünktlich.(dpa/jW)