Innenminister will neues »Frühwarnsystem«

Stuttgart. Die Landesregierung von Baden-Württemberg strebt eine behördliche Überprüfung von sogenannten Risikopersonen mit psychischen Auffälligkeiten an, wie dies in NRW durch die Polizei erfolgt. Zwischen den »verantwortlichen Stellen« beider Länder bestehe ein »direkter Austausch«, heißt es in der Antwort des Innenministeriums in Stuttgart auf eine Anfrage der SPD-Fraktion, aus der dpa am Sonntag zitierte. Minister Herbert Reul (CDU) zufolge müssten »diese Leute stärker in den Blick« genommen werden, um Straftaten oder gar Anschläge wie den von Mannheim mit einem Pkw zu verhindern. (dpa/jW)