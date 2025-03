Flughafenverband beklagt Verdi-»Monsterstreik«

Hamburg. Das kam überraschend: Warnstreik am Sonntag am Flughafen Hamburg, berichtete dpa gleichentags. Nur zehn von geplant 144 Ankünften und 139 Abflügen konnten am Morgen noch stattfinden, sagte eine Flughafensprecherin. Alle weiteren Flüge fallen aus, der Flughafen sei geschlossen. Eigentlich war ein bundesweiter Warnstreik an 13 deutschen Flughäfen, darunter Hamburg, erst für Montag angekündigt. In Hamburg begann der Ausstand bereits einen Tag früher. Der Flughafenverband ADV hatte die Verdi-Aktion bereits am Sonnabend als »unverhältnismäßigen Monsterstreik« bezeichnet. (dpa/jW)