Kiew optimistisch vor Treffen mit US-Vertretern

Kiew. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij blickt verhalten zuversichtlich auf ein Treffen seines Verhandlungsteams mit US-Vertretern über ein Ende des Krieges mit Russland. Die Unterhändler kommen am Dienstag in Saudi-Arabien zusammen. »Es liegen realistische Vorschläge auf dem Tisch. Der Schlüssel ist, sich schnell und effektiv zu bewegen«, teilte Selenskij am Sonnabend auf X mit. »Die Ukraine hat von der ersten Sekunde dieses Krieges an Frieden gesucht«, behauptete er. Zuvor hatte der US-Sondergesandte Steve Witkoff die Gespräche angekündigt. (dpa/jW)