Waffenruhe: Hamas fordert rasche Verhandlungen

Tel Aviv. Die Palästinenserorganisation Hamas hat sich am Sonntag erneut für rasche Verhandlungen über die zweite Phase des Waffenruheabkommens mit Israel ausgesprochen. Es sei nötig, »direkt« mit den Gesprächen zu beginnen, hieß es am Sonntag seitens der Hamas. Wie ein Mitglied gegenüber AFP erklärte, fordern die Palästinenser einen vollständigen Rückzug der israelischen Besatzer aus Gaza, ein Ende der Blockade des Küstenstreifens, dessen Wiederaufbau sowie finanzielle Unterstützung. Er sehe »positive Signale«, hatte zuvor Hamas-Sprecher Abdel Latif Al-Kanua gesagt. Währenddessen hat das Büro des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanjahu erklärt, Israel werde am Montag eine Delegation zu Gesprächen über den Fortgang der Waffenruhe nach Katar entsenden. Eine Einladung der von den USA unterstützten Unterhändler sei akzeptiert worden. (AFP/dpa/jW)