Trump: Hafengebühren gegen China-Flotte

Washington. US-Präsident Donald Trump will China in der internationalen Schiffahrt ausstechen und heimische Werften wiederbeleben. Ein Entwurf für einen Präsidialerlass, der Reuters am Donnerstag (Ortszeit) vorlag, sehe vor, sämtlichen Flotten, die in China gebaute oder unter chinesischer Flagge fahrende Schiffe umfassen, in US-Häfen Anlaufgebühren von bis zu 1,5 Millionen US-Dollar aufzubürden. In Hongkong, einem der Schiffahrtszentren Asiens, sei bereits eine Abwanderung von Reedereien etwa gen Singapur zu beobachten, hieß es aus Branchenkreisen am Freitag. Grund dafür sei aber auch die Angst, dass Beijing Schiffe im Rahmen eines Konflikts mit Taiwan beschlagnahmen könnte. (Reuters/jW)