Marokkos Megaprojekt: Grüner Wasserstoff

Rabat. Marokko investiert 319 Milliarden Dirham (30,3 Milliarden Euro) in Projekte zur Herstellung von Ammoniak, Stahl und industriellem Brennstoff durch grünen Wasserstoff. Beteiligt seien daran die Unternehmen Nordex aus Deutschland, Acciona aus Spanien und Ortis aus den USA, wie die marokkanische Regierung am Donnerstag abend mitteilte. Nebst eigener Energieziele wolle sie damit durch steigenden Export in die EU vom »Green Deal« profitieren. (Reuters/jW)