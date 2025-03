Südkorea: Yoon kommt frei

Seoul. Ein Gericht in Südkorea hat am Freitag die Entlassung des vorläufig abgesetzten Präsidenten Yoon Suk Yeol aus der Untersuchungshaft angeordnet, wie die Nachrichtenagentur Yonhap mitteilte. Weiterhin muss sich der 64jährige aber wegen seiner vorübergehenden Ausrufung des Kriegsrechts im Herbst verantworten: Beim Verfassungsgericht wird über seine Amtsenthebung entschieden, zudem ist er in einem Strafprozess angeklagt. Im Amtsenthebungsverfahren könnte Ende kommender Woche ein Urteil gefällt werden. Sollte die Absetzung bestätigt werden, müssten innerhalb von 60 Tagen Neuwahlen stattfinden. (dpa/jW)