Frankreich räumt Stützpunkte im Senegal

Dakar. Zwei von fünf verbleibenden Militärbasen der französischen Armee im Senegal sollten am Freitag offiziell an die senegalesischen Behörden übergeben werden. Dieser Schritt stelle die erste Phase eines vollständigen Abzugs der französischen Truppen aus dem Land dar, wie die Infoseite Afrik.com berichtete. Die betreffenden Standorte liegen nahe dem Hafen von Dakar und gehen nun in das Eigentum Senegals über. Die Übergabe der verbleibenden drei Stützpunkte, die sich ebenfalls in der Hauptstadt befinden, soll in den kommenden Tagen verbindlich abgesprochen werden. (jW)