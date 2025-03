Treffen zur Ukraine in Saudi-Arabien

Riad. Saudi-Arabien hat sich am Freitag dazu bereit erklärt, in der kommenden Woche Gespräche zwischen den USA und der Ukraine auszurichten. Das Königreich begrüße die Aussicht, Gastgeber eines solchen Treffens in Dschidda zu sein, erklärte das Außenministerium in Riad. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff hatte zuvor erklärt, dass man dabei sei, ein Treffen mit den Ukrainern in Saudi-Arabien zu koordinieren. Bei den Gesprächen solle es darum gehen, einen Rahmen für ein Friedensabkommen und eine Waffenruhe abzustecken.

Russland hatte jedoch bereits am Donnerstag eine vom ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij vorgeschlagene Waffenruhe als »inakzeptabel« abgelehnt. Außenministeriumssprecherin Marija Sacharowa bezeichnete die Vorschläge aus Kiew als Versuch eines »todgeweihten Regimes, einen Zusammenbruch an der Front zu verhindern«. Das Präsidialamt in Moskau sah allerdings Gesprächsbedarf mit den USA über die Kontrolle von Atomwaffen. Auch die europäischen Atomarsenale müssten laut Sprecher Dmitri Peskow dabei berücksichtigt werden. (Reuters/AFP/jW)