Polen will Waffenverbote kündigen

Warschau. Der polnische Regierungschef Donald Tusk hat sich für den Ausstieg seines Landes aus den Abkommen über das Verbot von Landminen und über das Verbot von Streumunition ausgesprochen. »Alles, was die Verteidigung Polens stärken kann, wird von uns in die Tat umgesetzt«, sagte Tusk am Freitag vor dem polnischen Parlament. Er werde einen Ausstieg aus dem Ottawa- und dem Dublin-Abkommen empfehlen, so Tusk weiter. Das Ottawa-Abkommen verbietet Antipersonenminen; beim Dublin-Abkommen geht es um ein Verbot von Streumunition. Polen würde damit dem Beispiel seines Nachbarn Litauen folgen. (AFP/jW)