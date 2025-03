Russland reagiert auf EU-Gipfel zu Ukraine

Moskau. Angesichts des von der EU angekündigten gigantischen Aufrüstungsprogramms will Russland seine Verteidigung stärken. »Diese ganze Militarisierung richtet sich hauptsächlich gegen Russland«, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge am Freitag nach dem EU-Gipfeltreffen zur Ukraine vom Vortag. Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten am Donnerstag bei einem Krisentreffen als Reaktion auf den außenpolitischen Kurswechsel der USA ein »Rearm Europe« getauftes Programm abgesegnet, mit dem fast 800 Milliarden Euro für Waffen generiert werden sollen. (dpa/jW)